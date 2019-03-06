На Николаевщине СБУ и ГБР задержали начальника райсектора ГСЧС, который вымогал у бизнесмена деньги

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Сотрудники Службы безопасности Украины и Госбюро расследований задержали начальника Веселиновского районного сектора ГУ Госслужбы чрезвычайных ситуаций Степана Пипко, который вымогал деньги от предпринимателя за отсутствие проблем с их ведомством.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре.

Чиновник ГСЧС требовал и получил от бизнесмена за не создание проблем в хозяйственной деятельности 10 тысяч гривен. Задержание при передаче второй половины взятки проводили в Николаеве.

Совместно с ГБР и СБУ содействие в задержании предоставили сотрудники патрульной полиции и подразделение противодействия коррупции Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Действия задержанного квалифицировали по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

В своей декларации за 2017 год задержанный начальник РС ГУ ГСЧС Степан Пипко указал, что в Николаеве пользуется квартирами, которые оформлены на жену Ирину и на Зинаиду Пипко. Еще он задекларировал право собственности на 25% одной из квартир.

За 2017 год на своей должности в ГСЧС Степан Пипко заработал 105 тысяч 239 гривен. В том же году он декларировал  4969 гривен благотворительной помощи от Николаевского областного благотворительного фонда содействия спасателям Николаевщины, а также 5145 гривен субсидии на имя жены.

Также в его декларации указан земельный участок жены в поселке Рыбаковка и ее автомобиль «Hyundai Accent» 2009 года выпуска.

Отметим, что в начале февраля 2019 года Степан Пипко подал форму изменений к декларации, в которой указал, что стал владельцем «KIA Sportage» 2013 года выпуска за 248 тысячи 257 гривен.

Напомним, как на Одесчине СБУ разоблачила на систематических взятках инспектора ГСЧС.

Тарас Леонтян

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