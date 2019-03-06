Суд на месяц отстранил Мангера от должности главы Херсонского облсовета

Шевченковский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активисты Екатерины Гандзюк. Его отстранили от должности до 6 апреля.

Об этом сообщает «Громадське».

Как известно, 11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам же Мангер заявил, что происходящее с ним – это политический заказ, и намекнул на причастность к убийству Екатерины Гандзюк народного депутата от «БПП «Солидарность» Николая Паламарчука. Также на одном из заседаний он заявил, что убийство Гандзюк организовал генерал СБУ Даниил Доценко.

Отметим, что еще до вручения подозрения, 8 февраля, Мангер поставил на «сигнальное» голосование вопрос о своей отставке, но депутаты Херсонского облсовета не проголосовали за это решение. 10 февраля «Батьківщина» исключила Мангера и рекомендовала ему покинуть должность главы Херсонского облсовета

Прокуратура просила отстранения на два месяца, подчеркивая, что будучи на должности подозреваемый может осуществлять давление на действующих и потенциальных свидетелей по делу, в частности работников Херсонского облсовета, а также может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Адвокаты Мангера были против удовлетворения соответствующего ходатайства, отмечая, что у прокуратуры нет достаточного количества доказательств причастности Мангера к убийству Гандзюк.

Также они утверждали, что все усилия прокуратуры были изначально направлены на снятие Мангера как представителя оппозиционной силы с должности перед выборами в Украине и заявили, что ни один из работников облсовета не является свидетелем по делу, а должность подозреваемого предусматривает только организацию работы 30 человек депутатского корпуса.

«Сам подозреваемый отметил, что дело политически мотивированное, а свидетелей, о которых говорит прокуратура, он не знает и не может на них влиять. Мангер добавил, что сразу после вручения подозрения собирался уйти в отпуск на время расследования», - говорится в сообщении.

Защитники Мангера чиновника заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также ранее Мангер снова обвинил генерала СБУ Доценко в давлении – он просит передать дело в ГБР и готов пройти полиграф.