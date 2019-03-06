В Николаеве задержали двоих «закладчиков» – женщине вменяют еще и мошенничество в крупных размерах

В Николаеве 2 марта задержали двоих местных жителей, которые путем «закладок» продавали наркотические средства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

44-летняя женщина и 41-летний мужчина занимались незаконным сбытом опия и амфетамина на территории города путем осуществления «закладок». Кроме этого, они путем обмана и злоупотребления доверием завладевали квартирами и частными домами местных жителей.

Как установлено в ходе предварительного расследования, покупатели наркотических средств звонили на мобильный телефон женщине и осуществляли заказ. Женщина, которая выполняла роль оператора, диктовала покупателям номер расчетного счета и сумму, необходимую для перечисления за наркотик. При этом мужчина, который действовал с ней в сговоре осуществлял закладки наркотиков в тайники по городу Николаеву и в дальнейшем предоставлял женщине адреса и места закладки. После перечисления денежных средств покупателями женщина диктовала последним адрес нахождения закладки с наркотическим средством.

Кроме этого, было установлено, что указанная женщина по предварительному сговору с другими лицами входила в доверие людям, которые жили сами, и путем обмана завладевала документами на недвижимое имущество с целью дальнейшего его переоформления и продажи.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ совершенные по предварительному сговору группой лиц» и части 3 статьи 15 части 3 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины «Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием («Мошенничество), совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц».