Экс-замначальника Николаевского облцентра занятости пошел на сделку с прокуратурой – за взятку ему грозит только штраф

Владимир Картавцев Бывший заместитель начальника Николаевского областного центра занятости Владимир Картавцев согласился с облегченными изменениями в обвинении и пошел на сделку с прокурором. Теперь ему грозит штраф в 25,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На судебном заседании в Центральном районном суде Николаева 6 марта военный прокурор огласил измененный обвинительный акт относительно Картавцева.

– Изменилось то, что в предыдущем обвинительном акте Картавцев обвинялся в том, что он, во-первых, в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по признакам совершения этого правонарушения повторно и за одним из квалифицирующих признаков как совершение этого правонарушения лицом, занимающим ответственное положение. В данном обвинительном акте отсутствуют эти квалифицирующие признаки, как совершение преступления повторно и совершение преступления лицом, занимающим ответственное положение. Второй эпизод исключено из обвинения. Вообще, – пояснил прокурор об изменениях.

Сам Кратавцев полностью признал свою вину, но отказался давать показания.

После этого прокурор сообщил, что 5 марта он с обвиняемым заключили соглашение о признании виновности, в котором Картавцев полностью признал вину и стороны оговорили меру наказания без лишения свободы.

В итоге прокурор, согласно договору, просит назначить наказание в виде штрафа 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что равно 25,5 тысячи гривен. Также Картавцеву, в случае утверждения сделки, запретят на два года занимать должности в органах государственной власти.

Судья Дмитрий Тишко после этого сообщил о занятости в другом производстве и огласил перерыв в судебном заседании.

Напомним, что тогдашнего замдиректора областного Центра занятости задержали в личном кабинете 22 мая при передаче 4,5 тысяч гривен взятки от предпринимателя.

Ранее сообщалось, что потерпевший прибыл к Картавцеву с предложением о поставке трех сушилок для рук с ценой 4,5 тысячи гривен за единицу техники. В этот же день Владимир Картавцев якобы сообщил бизнесмену, что последний должен отдать ему 1,5 гривен с каждой сушилки. Кроме того, Картавцев якобы обещал предпринимателю, что в дальнейшем будет способствовать подписанию и других договоров с предпринимателем в случае оплаты неправомерной выгоды в 4,5 тысячи гривен. В частности, бизнесмену предлагалось поставить решетки на окна, но при этом нужно будет отдать 70% от оплаченной завышенной стоимости за товар.

Позже, на заседании в январе, Владимир Картавцев признал свою вину по первому эпизоду, но отказался от виновности во втором.

После этого прокурор заявил о изменении обвинения. Ранее действия Владимира Картавцева квалифицировали по части 3, а в новом обвинении - по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

Отметим, что санкция части 3 этой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а части 1 – штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.