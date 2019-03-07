В Англии кота уличили в постоянных кражах – он умудрился украсть у соседей пакет с деньгами

В Англии кота Тео из города Ипсвич уличили в постоянных кражах у соседей.

Об этом сообщает «Медуза».

Тео постоянно что-нибудь ворует. Среди его трофеев – зарядное устройство для телефона, ручки, куклы, рождественские украшения и игрушки других кошек. Хозяйка кота Рэйчел Друэ не раз шутила, что ждет, когда он принесет домой что-то действительно ценное. Этот момент настал – Тео украл деньги.

Недавно владельцы кота переехали в новый дом. Они думали, что Тео оставил свою привычку в прошлом. Но на новом месте он еще больше увлекся и украл пластиковый пакетик с 26 фунтами стерлингов – один из соседей оставил их для молочника.

Внутри пакета лежала записка с адресом, поэтому хозяин кота и супруг Рейчел Друэ Пол Эдвардс смог вернуть деньги владельцу. Эдвардс объяснил, что их кот – хулиган и нарушитель общественного порядка.

Британский биолог Роджер Табор, изучающий поведение животных, считает, что коты становятся ворами, если их рано разлучили с матерью. Кошка не успевает научить котенка ловить живую добычу, поэтому во взрослой жизни он начинает охотиться на вещи, связанные с человеком.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом двое мужчин разбирали на металл пост ГАИ и получили по году условно.