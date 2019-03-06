Если у него будут сломаны руки, выплачу 200 тысяч, - мэр Днепра объявил награду за поимку распространителя рекламы наркотиков

Мэр Днепра Борис Филатов объявил награду за поимку и информацию о наркоторговце, который оставил граффити с рекламой своего «товара» на памятнику Александру Полю.

Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

При этом Филатов обещает вдвое увеличить премию, если у наркоторговца будут сломаны руки.

«Сегодня ночью наркоторговцы обрисовали своей «рекламой» всю центральную часть города. Включая памятник Александру Полю. Первому почетному гражданину Екатеринослава! Ну, всё, ребята. Мое железное терпение лопнуло. Теперь повоюем. Для начала объявляется премия любому, кто даст достоверную информацию, позволяющую задержать этого подонка.100 тысяч гривен за его имя. Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе ), тогда выплачиваю 200 тысяч гривен. Из мэрского фонда. За каждого следующего пойманного сумма вознаграждения будет утверждена на ближайшей сессии горсовета», - сообщил Филатов.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич предложил закрасить рекламу наркотиков раствором цемента, а также штрафовать собственников фасадов.