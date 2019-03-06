В Ужгороде будут судить сотрудницу «Укрпочты», которая сдала в ломбард рабочее оборудование на миллион гривен

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В Ужгороде направили в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей сотрудницы Закарпатской дирекции ПАО «Укрпочта». Она обвиняется в растрате более 1 миллиона гривен имущества компании.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

44-летняя женщина с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбарды компьютерное оборудование дирекции. Всего раскрыто 36 таких эпизодов. Сумма нанесенного ущерба составляет более миллиона гривен. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, что в Виннице будут судить «гадалку», которая отобрала у женщины денег и драгоценностей на 5 миллионов гривен.

Вадим Богданов

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