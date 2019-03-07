На Николаевщине водителя оштрафовали на ₴1700 за то, что он пьяным почти километр провез полицейского на капоте

В Николаевской области суд оштрафовал мужчину на 1700 гривен за сопротивление полицейскому – он в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал требование полицейского остановится, начал ехать на него, а когда полицейский упал на капот, то вез его еще почти километр.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Очаковского горрайонного суда Николаевской области.

В Рыбаковке вечером 5 октября 2018 года сотрудник следственно-оперативной группы полиции заметил, как сотрудники патрульной полиции начали останавливать пьяного водителя «ВАЗ-2105». Мужчина проигнорировал требование и начал разворачиваться, чтобы убежать от полиции.

Полицейский стал перед автомобилем и голосом приказал нарушителю остановиться, а также заглушить двигатель. Водитель продолжил движение и так полицейский очутился на капоте «ВАЗ» – он провез его по Рыбаковке на расстояние от 800 метров до одного километра.

Позже обвиняемый и прокурор заключили соглашение о признании виновности, в котором и согласовали наказание за совершение преступление по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины («Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему»).

В итоге суд утвердил эту сделку и назначил согласованное сторонами наказание в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен. Также суд снял арест с его автомобиля, поскольку в ходе судебных разбирательств гражданский иск о возмещении ущерба не заявлялся.

Отметим, что суд признал также водителя виновным в совершении нарушений по статье 1222 («Невыполнение водителями требований об остановке») и части 1 статьи 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции») Кодекса Украины об административных правонарушениях. При этом суд не привлек его к админответственности из-за окончания на момент рассмотрения дела об административном правонарушении предусмотренных сроков.

Напомним, как в Днепре пьяный водитель «Daewoo» сбил и провёз на капоте патрульного.