В Кривом Роге мужчина насадил на вилы собаку и бросил в огонь - свидетели говорят, что он работает в полиции

В Кривом Роге мужчина насадил на вилы собаку и пытался сжечь её живьем.

Об этом сообщает Рудана.

Спасти животное удалось свидетелям происшествия. По их словам, пёс по кличке Лопоухий не был агрессивным и уже несколько лет жил вблизи гаражного кооператива вместе с другими собаками.

«Мы были в шоке от того, что увидели. Этот человек - мой сосед, мы перед этим виделись, здоровались. И он берет собаку на глазах насаждает на вилы и бросает в костер. Мне не хватает слов. Это неадекватный человек, кроме того, еще и работник полиции. Не понимаю, как там работают такие люди», - рассказал свидетель происшествия Николай Ковальчук.

Люди сразу же вызвали полицию, однако те, по их словам, приехали только через час.

«Я ее дважды через 102 вызвал. Говорю, собака же страдает, надо его куда-то везти. Спросил у них помощи с автомобилем, они не позволили», - отметил мужчина.

По словам свидетеля, животное на передних лапах отползло от очага, но дальше передвигаться уже не смогло. Вместе с сыном, Николай отвез собаку в ветлечебницу.

«Раненое животное осмотрела медсестра, потом дождались хирурга. Она обнаружила две колотые раны, обработала их и сделала рентген. Никто сегодня не звонит. Я утром узнал, что дело зарегистрировали и передали участковому. Двое суток прошло - никакой реакции. Дело продлили еще на 30 дней», - пожаловался он.

В то же время Первый криворожский, со ссылкой на полицию пишет, что правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

«Если умысел будет доказан - будет открыто уголовное дело по статье 299 Уголовного Кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Также на данный момент правоохранители не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, что над животным издевался их коллега», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее в Ужгороде патрульные оказали первую помощь собаке с ножевыми ранениями, которую нашли на улице.