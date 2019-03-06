Представители омбудсмена возмутились, что в Арбузинской колонии нет нормальных туалетов и раковин

Представители уполномоченного по правам человека проверили Арбузинскую исправительную колонию №83 на Николаевщине.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

В день проведения визита в учреждении находилось 386 осужденных, которые неравномерно распределены по камерам. В одинаковых по площади помещениях могли проживать 10 или 3 человека.

«Мониторинговую группу поразили ужасные условия проживания осужденных, полное отсутствие санитарно-гигиенических требований, отсутствие доступа к питьевой воде. Вместо туалетов – дырки, вместо раковин – металлические ящики или ведра», - сообщили проверяющие.

На момент визита проводились текущие ремонтные работы в столовой и кухне, в комнатах свиданий, но корпуса для проживания осужденных находятся в ужасном состоянии. В учреждении есть и отремонтированные комнаты для долгосрочных свиданий, которые соответствуют всем стандартам. Однако осужденные ими почти не пользуются.

«Осужденные практически не имеют возможности пользоваться средствами, которые зарабатывают, работая на территории колонии. В частности, не могут перечислять деньги родным и близким, а лавка на территории учреждения, в которой они имеют право покупать товары питания и быта, работает не всегда. Также группа отметила, что на товарах отсутствуют ценники. На время проведения визита в магазине были только бытовые товары», - отмечено в сообщении.

В медицинской части выяснили, что несмотря на постоянное обследование, лечение осужденных не проводилось. По данному факту будут приняты меры для обеспечения права на охрану здоровья осужденных. Учитывая выявленные недостатки и нарушения, в компетентные органы и учреждения направят акты реагирования.

Напомним, что ранее заключенному Арбузинской колонии закинули через тюремный забор телефоны и дрожжи.