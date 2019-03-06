В Днепре со стрельбой задержали крымского криминального авторитета «Арийца»

В Днепре 6 марта спецназ КОРД задержал криминального авторитета Вадима Щеголькова по прозвищу «Ариец».

Об этом сообщают «Информатор» и сайт «Відкритий».

Задержание провели на пересечении улиц Троицкой и Староказацкой – четверых мужчин положили на асфальт. Во время задержания прозвучали выстрелы. На стекле автомобиля «Porsche» со стороны водителя виднеются следы от пуль.

На время проведения оперативных мероприятий улицу Староказацкую перекрыли. Задержанные могут быть причастны к поджогам.

Владимир Щегольков родился в 1981 году. Был судим в 2000, 2003, 2008, 2010 годах в Автономной республике Крым.

Известен тем, что организовал систему выезда из мест заключения для отбывающих наказание. В это время проводил встречи с «королями» преступного мира.

Напомним, что ранее киевская полиция накрыла «сходку» криминальных авторитетов.