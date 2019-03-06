Хищения в украинской «оборонке»: Подельник Гладковского-младшего выплатил государству миллион долларов компенсации

Гладковский-младший, Рогоза и Жуков Фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Уголовное производство против Рогозы, который руководит фирмой «Оптимумспецдеталь», открыли в апреле 2016 года сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

«Гражданин Р, фактически осуществляя руководство ООО «Оптимумспецдеталь», при поставке запчастей и комплектующих на государственные предприятия, входящие в состав ГК «Укроборонпром», умышленно занизил суммы налоговых отчислений в государственный бюджет Украины на 26,6 миллиона гривен», - отмечено в сообщении.

Рогозе сообщили о подозрении в организации умышленного уклонения от уплаты налогов.

«Учитывая возмещение подозреваемым вреда, причиненного государству неуплатой налогов, мера пресечения к нему не применялась», - добавили в Генеральной прокуратуре.

Ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

В расследовании журналистов Рогоза фигурирует как подельник Игоря Гладковского и Виталия Жукова. Журналисты показали, что Рогоза занимался черновой работой – поставлял из России фактически металлолом под видом военного оборудования, а Гладковский-младший и Жуков занимались дележом прибыли.