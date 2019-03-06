Стало известно имя главы партии, задержанного за попытку подкупа кандидата в президенты

Тарас Костанчук Задержанным по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко является глава «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Государственном бюро расследований.

Напомним, ранее в Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен.

Костанчук также является главой организации «Справедливость» и заявляет, что в 2014 году командовал подразделением батальона «Донбасс». Выдвигался в президенты Украины, но ЦИК его не зарегистрировала.

Фото с места задержания

В прошлом – помощник народного депутата Юрия Кармазина, затем баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец. На президентских выборах 2014-го стал доверенным лицом кандидата от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. В 2015 году был помощником народного депутата Семена Семенченко на общественных началах.

В 2016 году Костанчук был одним из технических кандидатов на скандальных выборах на 205-м округе в Чернигове, по которому в парламент попал соратник Петра Порошенко Сергей Березенко. В машине самовыдвиженца Костанчука нашли списки избирателей, несколько сотен тысяч гривен в конвертах, агитационную продукцию кандидата от БПП Сергея Березенко и оружие. Ранее входил в политсовет партии Валентина Наливайченко «Справедливость». Также Костанчука обвиняли в рейдерстве. В 2018 году в Киеве разместил на билбордах большое количество своей агитации.