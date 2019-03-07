В Греции освободили задержанного по запросу Украины российского нефтяника, подельника олигарха Курченко

Евгений Калинин В Греции освобожден российский предприниматель, бывший исполнительный директор ВЕТЭК олигарха Сергея Курченко Евгений Калинин, задержанный по запросу Украины.

Об этом в четверг, 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Янниса Рахиотиса.

– Калинин освобожден в среду вечером и уже вылетел в Москву, — уточнил защитник.

Украинские власти обвиняли его в нарушении налогового законодательства в период работы в стране.

Калинин был задержан 28 февраля, однако информация об этом появилась 2 марта. Россиянин, известный специалист по нефти, находился в Греции в служебной командировке.

Согласно списку разыскиваемых лиц на сайте МВД, Калинина обвиняют в по ст. 255 («Создание преступной организации»), ст. 366 («Служебная подделка») и ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов»).

Напомним, что 7 марта 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и выдал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко.

Курченко вменяют нанесение убытков на сумму 14 миллиардов гривен по нескольким эпизодам. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 255 («Создание преступной организации»); части 4 статьи 28, части 5 статьи 191 («Хищение»); части 2 статьи 15, части 4 статьи 28, части 5 статьи 191 («Покушение на хищение»), части 4 статьи 28, части 3 статьи 209 («Отмывание доходов»); части 4 статьи 28, части 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство»); части 4 статьи 28, части 1 статьи 366 («Служебный подлог»); части 4 статьи 28, части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов»); части 4 статьи 28, части 3 статьи 358 («Подделка документов, печатей») Уголовного кодекса.

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

С февраля 2014 года Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также напомним, что ранее СМИ сообщали, что беглый Курченко контролирует половину нелегального экспорта угля из оккупированного Донбасса.

Помимо этого, после псевдовыборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в руки структуры компании Внешторгсервис, которую связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.