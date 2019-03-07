В Николаеве ночью сгорел «BMW» – предполагают, что его подожгли

В Ингульском районе Николаева ночью 7 марта сгорел легковой автомобиль.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О возгорании автомобиля, припаркованного в жилом секторе на улице Олейника, сообщил спасателям его владелец в 01:26.

По указанному адресу прибыли пожарные 4-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Николаевской области. В 01:35 пожар был локализован, а в 01:41 – ликвидировали на площади четыре квадратных метра. Точна причина возгорнаия устанавливается.

От ГСЧС работало восемь человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.

По информации «Преступности.НЕТ», одна из основных версий пожара автомобиля – поджог.

Напомним, как в Индии из-за тлеющей сигареты на парковке автосалона сгорели 300 автомобилей.