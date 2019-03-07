Суд в Одессе отправил почти на 8 лет в тюрьму мужчину, который брал у волонтёров котят и убивал их на глазах у ребёнка

Фото: Украинская служба информации В четверг, 7 марта, Киевский районный суд Одессы приговорил 37-летнего Максима Литвина, который на протяжении длительного времени с особой жестокостью убивал котят, к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-секретаря прокуратуры Одесской области Инну Вербу.

Напомним, что ранее в Одессе неизвестные избили Максима Литвина за то, что он брал у волонтеров спасенных животных и убивал их на глазах у ребенка. 7 августа Киевский районный суд Одессы арестовал мужчину.

Так, прокурор Одесской местной прокуратуры №1 поддерживала и ориентировала суд на 6 лет лишения свободы за издевательства над животными. В то же время к назначенному наказанию частично присоединили срок за совершение предыдущего преступления, за которое он «не полностью отсидел», так как был освобожден условно-досрочно. за изнасилование и умышленное убийство. Тогда мужчина получил 12 лет и 6 месяцев тюрьмы, но вышел на два года раньше по УДО.

«Таким образом, сегодня суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы на 7 лет и 6 месяцев», - пояснила пресс-секретарь отметив, что максимальный срок лишения свободы, предусмотренный Законом Украины за жестокое обращение с животными, составляет 8 лет.

По данным расследования, житель Одессы издевался над котятами, которые по его просьбе в течение нескольких месяцев приносила домой его сожительница. Издевательства происходили в присутствии ее сына. Животных женщина брала у волонтеров, находя объявления в социальных сетях, где для бездомных котят искали ответственных хозяев.

Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей без возможности внесения залога. Это решение об избрании меры пресечения оставлено в силе судом апелляционной инстанции.

