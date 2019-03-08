В николаевском дворце культуры неизвестные украли из туалета сушилку для рук

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В Николаеве украли сушилку для рук из женской уборной дворца культуры «Корабельный».

Об этом в Facebook сообщил заместитель директора ДК Максим Коровай.

«Друзья, скажите, это в XXI веке происходит, или во времена палеолита? Опомнитесь, просим вас! Пытаешься создать комфортные условия для людей, а значит, что наши старания и гроша ломаного не стоят. Конечно, пусть этот бытовой прибор пригодится «кому-то». Но хотелось бы, чтобы и наши зрители и посетители тоже чувствовали себя комфортно, находясь на мероприятиях в нашем ДК», - сообщил Коровай.

Напомним, что ранее в Николаеве вор с помощью отвертки обокрал девять автомобилей без сигнализации.

Вадим Богданов

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