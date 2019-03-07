Николаевские патрульные задержали подозреваемого в краже – на фото полиции он попал с котом на руках

В Николаеве 7 марта патрульные задержали двух подозреваемых в краже металлической конструкции с биллборда.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

В полицию сообщили, что двое неизвестных мужчин выломали металлическую конструкцию из одного из рекламных щитов на перекрестке проспекта Центрального и Херсонского шоссе.

«Оперативно прибыв и отработав прилегающую территорию, патрульные заметили двух мужчин, которые несли металлическую конструкцию. Их задержали, а через некоторое время патрульные нашли хозяина рекламного щита и пригласили его на место происшествия для написания заявления», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что английского кота уличили в постоянных кражах.