«Боялась гнева мужа»: На Николаевщине многодетная женщина оставила новорожденного сына на пустыре и он умер

В селе Николаевское Витовского района Николаевской области женщина бросила своего новорождённого ребёнка на пустыре.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции.
В четверг, 7 марта, около 16:00 в полицию сообщили, что на пустыре дети нашли тело новорожденного ребенка. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа во главе с начальником Витовского отделение полиции установила личность матери, которая таким образом избавилась от ребенка.
Ею оказалась 36-летняя местная жительница, мать четверых детей. По ее словам, боясь гнева мужа за рождение очередного ребенка, женщина после родов оставила сына на пустыре через дорогу от дома.
Тело младенца направили на проведение экспертизы, которая установит окончательную причину смерти. С женщиной работают следователи. По данному факту в полиции начали уголовное производство по статье 117 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка»), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, что в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца - его закололи ножницами. В итоге судья Заводского райсуда Зинаида Сухаревич отправила подозреваемую под домашний арест в ночное время суток.
Ранее в Николаеве вечером 26 марта 2018 года нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели.
28 марта на время следствия суд арестовал на два месяца подозреваемую. Отметим, что сама женщина сначала признала вину, а потом сменила показания и говорила, что «может, он случайно вывалился».