«Боялась гнева мужа»: На Николаевщине многодетная женщина оставила новорожденного сына на пустыре и он умер

В селе Николаевское Витовского района Николаевской области женщина бросила своего новорождённого ребёнка на пустыре.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции.

В четверг, 7 марта, около 16:00 в полицию сообщили, что на пустыре дети нашли тело новорожденного ребенка. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа во главе с начальником Витовского отделение полиции установила личность матери, которая таким образом избавилась от ребенка.

Ею оказалась 36-летняя местная жительница, мать четверых детей. По ее словам, боясь гнева мужа за рождение очередного ребенка, женщина после родов оставила сына на пустыре через дорогу от дома.

Тело младенца направили на проведение экспертизы, которая установит окончательную причину смерти. С женщиной работают следователи. По данному факту в полиции начали уголовное производство по статье 117 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка»), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.