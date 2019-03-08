К дому николаевца пришли подростки в балаклавах и устроили конфликт со стрельбой

В Николаеве вечером 7 марта группа несовершеннолетних в балаклавах и с ножами пришла к дому местного жителя и начала с ним конфликт, в ходе которого подростки открыли стрельбу в воздух.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Около 20:30 за помощью в полицию обратилась жена пострадавшего. Женщина сообщила на 102, что домой к ним с мужем по улице Лагерной, что в Центральном районе города, пришли пятеро молодых людей в балаклавах, устроили драку и стреляют в воздух.

На место оперативно прибыли два экипажа патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и спецназовцы. Всех пятерых, в возрасте от 15 до 18 лет, для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции.

С места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый, и гильзу.

Известно, что конфликт между одним из злоумышленников и владельцем квартиры возник еще днем . Тогда юноша сообщил, что вернется, чтобы разобраться с мужчиной, поэтому и пришел с подмогой и оружием.

Событие квалифицированно, по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Отметим, что форма одежды подростков может указывать на их причастность к местным праворадикальным организациям.

Напомним, как в сети появилось видео стычек под мэрией Херсона - в конфликте участвовали николаевские представители праворадикалов.