Прослушка офиса Зеленского: У Авакова ответили СБУ и посоветовали более качественно устанавливать аппаратуру

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что СБУ не предупреждала полицию об установке специальной аудиовизуальной аппаратуры на крыше дома по улице Белорусская, 26.

Об этом идет речь в заявлении МВД.

Напомним, в Киеве 4 марта возле офиса кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского полиция нашла элементы аппаратуры прослушивания.

«В понедельник, 4 марта, в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в городе Киеве поступило сообщение о том, что в светлое время суток группа неизвестных лиц совершает непонятные подозрительные действия на крыше дома по улице Белорусская, 26. А именно протягивают в чердаке и крыше провожа, устанавливают новое оборудование. При этом оборудование и их действия с ним, по словам заявителей, явно не были похожи на работу техработников сервисных служб, которые обустраивают обычные кабельные или мобильные коммуникационные сети», – говорится в сообщении ведомства.

На место выехал сначала экипаж патрульной полиции, а впоследствии следственно-оперативная группа, которая обнаружила на крыше и чердаке подозрительную техническую аппаратуру.

«После обследования ее кинологами на предмет выявления взрывчатки было принято решение об ее изъятии и дополнительной проверкк в райотделе полиции. После проведения предварительного осмотра специалистами выяснилось, что это специальная техническая аппаратура для дистанционного аудиовизуального контроля помещения, которая может использоваться исключительно субъектами оперативно-розыскной деятельности или частными лицами в противоправных целях», – отметили в МВД.

«К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые заблаговременно сообщали бы сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: улица Белорусская, 26 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установлением специальной технической аппаратуры аудиовизуального контроля. Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только причастные лица со специальным допуском», – добавили у Авакова.

В связи с этим в МВД сообщили, что Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украина никоим образом не вмешиваются в работу дружественного правоохранительного органа специального назначения. При этом сотрудники Национальной полиции в рамках действующего законодательства выполняют свои обязанности, реагируя на заявления граждан о возможной опасности рядом с их жильем или офисом.

«МВД, в свою очередь, рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими сотрудниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудиовизуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания. Ведь это может быть прямой угрозой национальной безопасности государства, защита которой, согласно закону обеспечивает Служба безопасности Украины. А важнее Украины и ее безопасности нет ничего. Мы все работаем ради нее!» – резюмировали в МВД.

Как известно, ранее глава МВД Аваков подтвердил, что СБУ в Одессе вела слежку за Зеленским. Позже стало известно, что в здании, где находится офис кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, нашли «прослушку». После чего Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит оперативно-технические мероприятия, но не следит за Зеленским.

А 7 марта глава СБУ Грицак заявил, что МВД якобы сорвало спецоперацию, рассказывая о прослушке здания, где находится офис Зеленского. В связи с этим Государственное бюро расследований начало уголовное производство.