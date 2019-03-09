Суд оправдал экс-директора заповедника «Ольвия», которую обвиняли в подделке документов и хищении денег

Суд оправдал экс-директора историко-археологического заповедника «Ольвия» Галину Лысикову, которую обвиняли в подделке документов и хищении средств.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из приговора Очаковского горрайонного суда Николаевской области.

Согласно материалам следствия, с 2005 по 2010 год директор оформила на работу в заповедник двух подсобников. При этом они якобы не проводили никаких работ на этих должностях, но на их имя начислялась заработная плата. По версии следствия, директор таким образом нанесла бюджету убыток свыше 26 тысяч гривен, которые присваивала.

Ее действия обвинение квалифицировало по части 1 статьи 366 («Служебный подлог») и части 2 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемая отрицала свою вину в полном объеме. Она пояснила, что не вносила недостоверные сведения в документы и что подсобники действительно работали в заповеднике. По ее словам, они должны были обслуживать помещения на расстоянии около километра от заповедника, поэтому не все работники «Ольвии» могли видеть этих подсобников и их работу.

Значительное количество работников заповедника в качестве свидетелей подтвердили, что не видели на работе тех подсобников. При этом суд критично отнесся к их показаниям, поскольку именно часть коллектива «Ольвии» имела конфликт со своим тогдашним директором и обратились с письмом в прокуратуру о ее «разбазаривании» денег. Также суд отметил в пользу обвиняемой показания о работе подсобников в отдаленных помещениях и, что их могли не видеть другие сотрудники «Ольвии» – сторона обвинения не смогла оспорить этот факт.

В итоге суд признал обвиняемую невиновной в совершении инкриминируемых преступлений и оправдал ее за отсутствием в ее действиях состава уголовных преступлений. Соответственно суд также отклонил и гражданский иск прокурора о взыскании с обвиняемой в пользу заповедника суммы, которая якобы была присвоена.

Напомним, как прокуратура не смогла доказать наличие вины экс-начальника ГАИ Николаева в сокрытии ДТП и он отсудил 250 тысяч гривен ущерба.