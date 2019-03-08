В Николаеве суд арестовал общественника из Днепра, вымогавшего с предпринимателя $10 тысяч – он может выйти под залог ₴2,7 миллиона

Константин Бильцан В четверг, 7 марта, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Гречаная арестовала общественника из Днепра Константина Бильцана, который подозревается в получении взятки в размере 10 тысяч долларов от предпринимателя.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 6 марта в городе Днепр военная прокуратура и полиция задержали руководителя ряда общественных организаций, который вымогал деньги у предпринимателя за непрепятствование деятельности.

Военная прокуратура просила суд избрать Бильцану меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллиона 34 тысячи гривен. По версии следствия, Бильцан с помощью ряда общественных организаций, руководителем которых он является, занимался противоправной деятельностью – препятствовал субъектам хозяйствования и предприятиям, расположенным в Днепропетровской области, с целью получения финансовой выгоды.

Прокуроры Ребенко и Нагорный Также в ходе досудебного расследования выяснилось, что подозреваемый вымогал у должностных лиц ООО «Стеко» (город Днепр) за то, чтобы не были проведены митинги, препятствующие деятельности предприятия. Еще 14 января этого года Бильцан организовал акции протеста, к которым также привлекал неустановленных лиц, таким образом заблокировав работу завода. Начиная с 14 января по 6 марта подозреваемый периодически устраивал такие акции.

4 марта на одной из заправок города он общался с работником этого завода касательно взятки в размере 10 тысяч долларов за непрепятствование деятельности, последний, в свою очередь, должен был передать требования Бильцана самому директору ООО «Стеко».

Уже днем 6 марта на одной из заправок города Бильцан получил денежные средства от руководителя завода, во время передачи которых и был задержан.

Среди доказательств того, что Бильцан совершил преступление, которое ему инкриминируют, прокурор указал заявление, показания свидетеля, протокол с места событий, в котором указано, что денежные средства были изъяты, протокол допроса свидетелей и понятых, задержания подозреваемого и прочее. Что касается рисков, то сторона гособвинения отметила, что Бильцан может скрываться от органов досудебного расследования и суда, может выехать заграницу, уничтожить документы, которые могут быть доказательством в уголовном производстве. Также прокурор указал то, что подозреваемый может влиять на свидетелей по этому делу.

В свою очередь, адвокат подозреваемого просил суд избрать его подзащитному более мягкую меру пресечения, поскольку считает, что перечисленные риски отсутствуют. По словам защитника, у Бильцана есть стойкие социальные связи,

Сам подозреваемый возражал против такой меры пресечения, как содержание под стражей, и просил суд ночной домашний арест, аргументировав это тем, что имеет проблемы со здоровьем, у него есть двое малолетних детей, он имеет стойкие социальные связи. Помимо этого, на иждивении у него находятся трое пожилых людей.

Что касается получения взятки и задержания, то Бильцан утверждал, что ему якобы позвонил незнакомый человек и попросил о встрече. Во время их встречи, как рассказал подозреваемый, этот человек что-то ему якобы предлагал, но о чем шла речь он не помнит.

–Я известный человек в Днепре, и имею такое качество, как доступность к любому человеку. Любой мне может позвонить, подойти на улице и что спросить. Я посоветую, подскажу. Я могу посоветовать что-то по такому вопросу, по другому вопросу, по ЖЭКам, горячая линия Кабинета министров, горячая линия губернатора, горячая линия мэрии... То есть я человек, который владеет определенной информацией, и определенным людям способствую, помогаю.

Также Бильцан заявил, что уже не является главой общественных организаций, поскольку дал присягу адвоката и получил соответствующее удостоверение.

– Я иду в политику. Буду баллотироваться по 39-му округу, где раньше был Дмитрий Ярош, «Правый сектор». Я сейчас являюсь потенциальным кандидатом в Верховную Раду, как самовыдвиженец. А также занимаюсь индивидуально адвокатской деятельностью, – заявил он.

При этом на вопрос судьи касательно того, оформлено ли юридически то, что подозреваемый уже не общественник, то Бильцан ответил, что якобы из-за задержания не успел внести изменения в регистрацию.

После исследования имеющихся доказательств судья Светлана Гречаная отправила Бильцана в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 2 миллиона 689 тысяч гривен.