Польские пограничники остановили украинца на угнанном в Швейцарии «Lamborghini»

Польские пограничники предотвратили ввоз в Украину автомобиля «Lamborghini Urus», стоимость которого оценивается в 364 тысячи долларов.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В ходе пограничной проверки выяснилось, что машина находится в розыске.

«37-летний гражданин Украины был остановлен на дороге пограничного перехода в Дорохуске. Мужчина пытался покинуть Польшу на автомобиле «Lamborghini Urus» (год выпуска 2019). Обратившись в швейцарские службы, сотрудники погранслужбы определили, что автомобиль находится в розыске. Автомобиль арестовали, а водителя допросили в качестве свидетеля», - говорится в сообщении Пограничной службы Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ночью угнали «Lexus».