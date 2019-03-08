«Жизнь в клетке», - в Россию перед чемпионатом мира привезли 2 тысячи секс-рабынь из Нигерии

В Россию перед и во время чемпионата мира по футболу 2018 года обманом привезли две тысячи девушек из Нигерии. Девушки рассчитывали найти в РФ работу, но их превратили в секс-рабынь.

Об этом сообщает «Рейтер».

Блессинг Обусон прилетела в Москву из Нигерии через несколько дней после открытия чемпионата мира. 19-летней Блессинг предложили поработать в России продавщицей, деньги она собиралась отправлять в Нигерию, где остались ее двухлетняя дочь, младший брат и сестра. В России оказалось, что товаром была сама Блессинг. Из аэропорта девушку отвезли в квартиру, где жили еще 11 секс-работниц из Нигерии и управлявшая ими «мадам», также гражданка Нигерии.

«Мадам» забрала паспорт Блессинг и сказала, что вернет документ, когда девушка отработает несколько лет и вернет $50 тысяч, несуществующий долг за организацию ее приезда в Россию. Границу России Блессинг пересекла без визы, по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу. Документ позволял остаться в России до 27 июля, но позже президент РФ Владимир Путин продлил его действие до 1 января 2019 года.

Журналистам удалось встретиться с восемью женщинами из Нигерии в возрасте от 16 до 22 лет, которые приехали в Россию по паспорту болельщика и, по их словам, оказались в сексуальном рабстве против их воли. Все они оставались в России в феврале. По данным МВД России, 1 тысяча 863 гражданина Нигерии, въехавшие в Россию по паспорту болельщика, незаконно оставались в стране после 1 января.

Ведомство не раскрыло, сколько среди оставшихся женщин, но по подсчетам Кенни Кехиндо, который помогает жертвам торговли людьми из Нигерии и сотрудничает с несколькими правозащитными организациями, накануне и вовремя чемпионата мира торговцы людьми привезли в Россию более 2 тысяч нигериек.

- Многие до сих пор остаются в рабстве, - говорит Кехиндо.

По его словам, с начала чемпионата мира он вывез из России около 40 гражданок Нигерии, спасенных или сбежавших из сексуального рабства. Все женщины, с которыми удалось поговорить «Рейтер», рассказывали о жестоком обращении и угрозах со стороны тех, кто удерживал их в рабстве.

- Они не кормили нас по несколько дней, они нас били, давали пощечины, плевали в лицо... Это жизнь в клетке, - рассказала 21-летняя девушка, попросившая не указывать ее имя.

Еще один источник насилия и жестокости по отношению к не говорящим по-русски нигерийкам, оказывающим секс-услуги – это клиенты. В сентябре гражданка Нигерии погибла после того, как отказавшийся платить за секс мужчина вытолкнул ее из окна. Кехиндо удалось опознать ее как 22-летнюю Алифат Момо, въехавшую в страну по паспорту болельщика.

Активисты говорят, про предупреждали российские власти о том, что торговцы людьми из Нигерии планируют использовать визовые послабления в период чемпионата мира, чтобы привезти секс-рабынь. Волонтер Юлия Силуянова говорит, что на горячую линию организации «Альтернатива» поступали звонки от женщин из Нигерии, оказавшихся в Санкт-Петербурге, Казани и прочих городах, принимавших чемпионат. Одна из позвонивших, по словам Силуяновой, сказала, что ее удерживают в рабстве в Тюмени.

У большинства женщин, привезенных в Россию для принудительной работы в сфере секс-услуг, нет ни телефона, ни доступа в интернет, чтобы попросить о помощи. Удерживающие их «мадам» угрожают, что в случае обращения в полицию их ждет тюрьма или даже смерть. По словам Блессинг, она месяцами жила в отчаянии и страхе, пока один из редких постоянных клиентов, говоривший по-английски, не рассказал о ней волонтерам «Альтернативы», сумевшим привлечь полицию.

Полиция провела операцию, в результате которой при попытке продать Блессинг за 2 миллиона рублей (примерно $30 тысяч) клиенту, была задержана удерживавшая ее «мадам» - гражданка Нигерии и участвовавший в сделке выходец из Нигерии с российским паспортом. Уголовное дело находится в стадии расследования, а Блессинг как пострадавшая ждет суда в России.

В случаях с остальными женщинами из Нигерии, говорившими с Рейтер, полиция оказалась бессильна привлечь к ответственности предполагаемых торговцем людьми, которые продолжают свой бизнес как в Нигерии, так и в России.

Напомним, ранее на Одесчине задержали иностранца, который продавал украинок для работы в борделе в Греции.