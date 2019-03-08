В Одессе конфликт в ночном клубе закончился поножовщиной – пострадали шесть человек

В Одессе шесть человек получили ножевые ранение в ходе потасовки возле одного из ночных клубов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В полицию поступило сообщение из одной из местных больниц о том, что в медицинское учреждение были доставлены несколько человек с колото-резаными ранениями.

По предварительным данным, в результате конфликта, который произошел возле одного из клубов в центре города, были ранены шестеро мужчин. Четверо из них госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Двое – получили медицинскую помощь амбулаторно.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к преступлению. Следствие продолжается.

По данному факту полицейскими начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 15, части 2 пункт 1 статьи 115 («Покушение на умышленное убийство двух или более лиц») Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в издании «Думская», инцидент произошел в баре «Laila», который расположен на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской. Там дрались представители разных этнических групп.

«Группа представителей одной этнической группы пыталась зайти в заведение, принадлежащее представителям другой национальности. Их не пустила охрана. Завязалась драка, в которой приняли участие посетители ресторана», – передает издание слова собеседника в правоохранительных органах.

Напомним, как в Николаеве мужчина спровоцировал конфликт с двумя прохожими, а потом нанес одному из них удар ножом – 30-летний пострадавший скончался от полученного ранения по пути в больницу.