Убийцы харьковского профессора и его сына получили пожизненное заключение

В Харькове приговорили к пожизненному заключению двух мужчин возрастом 26 и 22 года, которые убили профессора Харьковского физико-технического института Геннадия Загинайлова и его сына.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Кроме того, их 56-летней сообщнице за разбой и покушение на кражу суд назначил наказание в виде 10 лет заключения. У всех осужденных конфискуют имущество.

Напомним, речь идет о событиях 2016 года. Осужденные ради денег жестоко расправились с 58-летним профессором и его 35-летним сыном. К преступлению готовились заранее: приобрели маски-балаклавы, перчатки, а также огнестрельное и холодное оружие. В квартиру профессора злоумышленники попали с помощью сообщницы. Женщина была хорошо знакома с погибшим профессором. В день трагедии она пришла к нему якобы отпраздновать свой день рождения. Дождавшись подходящего момента, женщина впустила в дом нападавших.

Убийцы в масках и с оружием ворвались в квартиру и напали на ученого. Злоумышленники били его и требовали сказать, где он хранит деньги. На шум из комнаты вышел сын хозяина. Завязалась драка, во время которой одному из нападавших сорвали маску с лица. Испугавшись, что пострадавшие смогут их опознать в дальнейшем, воры задушили обоих мужчин. Из квартиры преступники забрали деньги, в том числе – иностранную валюту, ноутбук и телефон. Не побрезговали даже духами хозяина.

За несколько недель до этого осужденные уже пытались попасть в жилье профессора, воспользовавшись ключом, который женщина накануне похитила из дома ученого. Однако он не подошел, и тогда злоумышленники разработали новый преступный план.

В сентябре 2016 года один из осужденных ограбил двух студентов. Среди похищенного был паспорт, в который злоумышленник вклеил свое фото, чтобы использовать документ для конспирации. Кроме поддельного паспорта во время обысков по месту жительства мужчины нашли орудия и материалы для изготовления фальшивых денег.