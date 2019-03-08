Опубликовано видео, как украинские пограничники пропустили автомобиль с партией героина

Опубликовано видео, как украинские пограничники пропустили в Европу автомобиль с героином.

Об этом сообщает сайт «Первый».

Напомним, что этот автомобиль с двумя гражданами Нидерландов задержали румынские пограничники, в нем нашли 84 килограмма героина.

Как видно по кадрам, автомобиль наркокурьеров сначала ожидал проверку в привычной очереди на КПП «Солотвино».

«После определенных «консультаций» с сотрудниками пункта пропуска, «Renault Sport GT» спокойно покидает очередь и переезжает на другую полосу для беспрепятственного пересечения границы. Даже водителя микроавтобуса, который был впереди, попросили уступить место. Поэтому, очевидно, это была спланированная акция, учитывая, что это авто как минимум трижды пересекало границу в этом году», - пишет издание.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что у украинских пограничников в отличие от румынских коллег нет сканеров, которые могут показать, что внутри машины, а это затрудняет выявление контрабанды наркотиков.