Во Львове мужчина вооружился ножницами и пошел грабить магазин – его задержали покупатели

Во Львове мужчина с ножницами пытался ограбить магазин, но его задержали посетители торговой точки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Львовской области.

7 марта в полицию поступило сообщение о том, что около 20:30 в одном из магазинов в Железнодорожном районе Львова злоумышленник в маске, угрожая продавщице ножницами, требовал отдать ему выручку из кассы.

На призывы женщины о помощи отреагировали двое посетителей магазина, которые задержали нападавшего и передали его полицейским. Задержанным оказался 22-летний житель одного из сел Самборского района.

По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

Напомним, как патрульные задержали николаевца, который ограбил свою знакомую, угрожая ей ножницами.