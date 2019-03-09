В Стамбуле полиция 8 марта жестко разогнала демонстрацию женщин

Стамбульская полиция применила слезоточивый газ 8 марта во время акции протеста тысяч женщин, которые требовали больших прав и осуждали насилие.

Об этом со ссылкой на AFP сообщает «Европейская правда».

Полиция пыталась помешать участницам акции протеста выйти к главной пешеходной торговой улице города Истикляль. Силы безопасности отталкивали толпу, пускали слезоточивый газ и угрожали им собаками.

В прошлом году Женский день прошел мирно, но турецкие власти выступили с заявлением о запрете любой демонстрации на центральной улице города перед маршем в этом году.

Перед началом протеста территория была оцеплена полицией, которая установила барьеры вокруг центральной площади Таксим, а многие местные магазины были закрыты.

В конце концов, тысячи демонстранток пропустили в небольшую часть проспекта для проведения протеста.

Они развернули плакаты с лозунгами «Феминистское восстания против мужского насилия и бедности», и «Я родилась свободной и буду жить свободно».

Демонстрантки также скандировали лозунги: «Мы не молчим, мы не боимся, мы не подчиняемся».

Но позже люди оказались в ловушке между двумя полицейскими кордонами и были разогнаны полицией с помощью слезоточивого газа.

Активистки уже давно обвиняют правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что оно недостаточно делает для того, чтобы остановить насилие против женщин.

В 2018 году 440 женщин были убиты во время преступлений, связанных с их полом, по сравнению с 210 в 2012 году.

Напомним, 8 марта в Киеве и Харькове прошли Марши женщин, проведению которых хотели помешать праворадикалы.