В Николаеве спецназ пограничников провел спецоперацию с задержанием

В Николаеве утром 9 марта сотрудники Госпогранслужбы провели спецоперацию с задержанием.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.
Задержание произошло в Корабельном районе Николаева и проводили спецоперацию бойцы 10-го отдельный отряд оперативного реагирования Госпогранслужбы Украины.
На фото видно, что сотрудники ДОЗОРа в полной экипировке, в масках и с автоматами одели наручники на одного из мужчин.
Отметим, что рядом возле них также находится активист николаевской ВО «Свобода» Губский.
Подробности выясняются...