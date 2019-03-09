В Николаеве спецназ пограничников провел спецоперацию с задержанием

В Николаеве утром 9 марта сотрудники Госпогранслужбы провели спецоперацию с задержанием.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Задержание произошло в Корабельном районе Николаева и проводили спецоперацию бойцы 10-го отдельный отряд оперативного реагирования Госпогранслужбы Украины.

На фото видно, что сотрудники ДОЗОРа в полной экипировке, в масках и с автоматами одели наручники на одного из мужчин.

Отметим, что рядом возле них также находится активист николаевской ВО «Свобода» Губский.

Подробности выясняются...