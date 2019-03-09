Facebook подал в суд на двух украинцев, которые с помощью онлайн-тестов взломали более 60 тысяч аккаунтов

Американская компания Facebook подала в суд на двух киевских программистов Андрея Горбачева и Глеба Случевского – их обвинили в мошенничестве и нарушении правил соцсети.

Об этом сообщает The Daily Beast, передает НВ.

В Facebook утверждают, что украинцы, используя разнообразные онлайн-тесты, заражали браузеры пользователей расширениями, ворующими личные данные, в частности, списки друзей.

Таким образом они скомпрометировали 63 тысячи аккаунтов.

И хотя отмечается, что в компании не смогли установить их мотивы, там полагают, что украинцы хотели добиться большей правдоподобности своих рекламных объявлений, которые распространяли через вредоносное расширение, используя имена друзей для их большей правдоподобности.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленники получили доступ к контактным данным 29 млн пользователей социальной сети Facebook.