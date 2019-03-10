В Венесуэле за четыре месяца насчитали 79 смертей из-за отключений электричества

Из-за проблем с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 года по февраль 2019 года умерли 79 человек.

Об этом сообщил в Twitter депутат Национальной ассамблеи Мануэль Оливарес.

«Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством умерли 79 человек», – написал депутат.

Оливарес добавил, что еще два человека погибли из-за массового отключения электричества в четверг, 7 марта.

En nuestra última Encuesta Nacional de Hospitales se verificó la lamentable cifra de 79 fallecidos asociados a falla eléctrica en centros de salud! Igual que lo que ocurre hoy venezuela #SinLuz responsabilidad de Maduro! pic.twitter.com/0YKypkg4jC — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 8 марта 2019 г.

Как известно, вечером в четверг, 7 марта, из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны в Венесуэле произошло отключение электричества в 23 из 25 штатов. Власти обвиняют США в «электрической войне».

Напомним, что ранее фотограф наглядно показал, к чему привела инфляция в Венесуэле.