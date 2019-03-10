На Винничине полиция изъяла в доме 80-летней бабушки больше тонны поддельного элитного алкоголя

В Винницкой области полиция обнаружила у 80-летней жительницы села Кременное более тонны фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для приготовления и розлива спиртного.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Во время обысков изъяли канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапаки с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя.

Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров. По словам женщины, помещения, где изготавливался алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям.

Работники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают лиц, которые снимали жилье у пенсионерки.

В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного части 1 статьи 204 («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров») Уголовного кодекса Украины.

За совершение такого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.

Напомним, как в Николаеве закрыли подпольных цех, где разливали контрафактный алкоголь.