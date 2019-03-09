В Греции суд оправдал украинских моряков, которые два года провели в тюрьме по подозрению в перевозке взрывчатки

В Греции суд города Пирей отменил обвинения по делу судна «Андромеда» и всех членов его экипажа. Моряков обвиняли в нелегальной перевозке взрывчатки.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Греции.

«В частности, 2 украинских моряка, Алексей Слепнев и Сергей Константинов – капитан и старпом указанного судна – после решения всех формальностей вернутся на родину в ближайшее время», – сообщают в посольстве.

Экипаж судна был арестован в январе 2017 по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов. Следствие по делу длилось 10 месяцев. Судебный процесс занял более 5 месяцев. В общем состоялось 11 судебных заседаний.

Напомним, как в Португалии задержали судно с украинскими моряками, на борту которого нашли 2,5 тонны кокаина.