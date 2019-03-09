СБУ имитировала похищение фермера, чтобы выйти на заказчика – он хотел убить жертву

СБУ предотвратила похищение фермера из Херсонской области с целью требования выкупа и дальнейшее убийство жертвы. Для этого спецслужба имитировала часть преступления.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья, подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградщины.

Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти ста тысяч долларов США. После получения всей суммы, предпринимателя планировалось убить.

«Во время операции, сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части «гонорара» в размере сорока тысяч американских долларов», – говорится в сообщении.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства установлены все участники организованной группировки.

Задержанному заказчику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 189 («Вымогательство») Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению фигурантов дела проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.

Напомним, как в СБУ рассказали, что за последние три года с помощью инсценировки убийств предупредили гибель более десяти человек.