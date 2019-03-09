На Харьковщине сын праздновал с матерью 8 марта и решил показать боевую гранату – она взорвалась

В Харьковской области вечером 8 марта во время застолья мужчина решил продемонстрировать матери боевую гранату, но она взорвалась и ранила всех участников вечеринки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

8 марта в 21:36 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Чугуеве по улице Осиновский соседи услышали взрыв в доме.

Выездом на место происшествия было установлено, что по указанному адресу проживает 46-летняя женщина и ее 26-летний сын. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.

«Полицейские выяснили, что 8 марта сын и мать вместе употребляли алкоголь. Во время застолья нетрезвый мужчина решил показать женщине гранату. В результате неосторожного обращения с боеприпасом она упала на пол, произошел взрыв и указанные лица получили ранения» – говорится в сообщении.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние здоровья другого пациента удовлетворительное.

С места происшествия эксперты изъяли фрагменты гранаты «Ф-1». Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

Следователи квалифицировали данное событие по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 («Покушение на умышленное убийство») с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как на Николаевщине 12-летний мальчик лишился кисти руки из-за взорвавшегося патрона.