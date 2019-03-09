В Праге пациент устроил стрельбу в больнице – два человека ранены

В результате стрельбы, открытой пациентом клинической больницы в Праге, ранения получили двое его соседей по палате.

Об этом заявила местная полиция, передает АР.

Инцидент произошел в пятницу в полночь в гематологическом отделении клиники, которая находится в пражском районе Винограды.

«Пациент открыл огонь в пражской больнице, ранив двух других пациентов», - говорится в сообщении.

В палате находились трое пациентов: нападающий и двое пострадавших.

Стрелок был задержан после того, как его разоружил персонал больницы. Отмечается, что один из раненых пациентов находится в очень тяжелом состоянии. Полиция начала расследование.

Напомним, как в Бердянске россиянин устроил стрельбу в больнице и ранил охранника.