В Праге пациент устроил стрельбу в больнице – два человека ранены

В результате стрельбы, открытой пациентом клинической больницы в Праге, ранения получили двое его соседей по палате.
Об этом заявила местная полиция, передает АР.
Инцидент произошел в пятницу в полночь в гематологическом отделении клиники, которая находится в пражском районе Винограды.
«Пациент открыл огонь в пражской больнице, ранив двух других пациентов», - говорится в сообщении.
В палате находились трое пациентов: нападающий и двое пострадавших.
Стрелок был задержан после того, как его разоружил персонал больницы. Отмечается, что один из раненых пациентов находится в очень тяжелом состоянии. Полиция начала расследование.
Напомним, как в Бердянске россиянин устроил стрельбу в больнице и ранил охранника.