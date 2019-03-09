Угрожал шампуром: На Николаевщине полицейские задержали грабителя старушки благодаря велосипеду, который он забыл

В субботу, 9 марта, сотрудники полиции задержали в Арбузинке 21-летнего местного жителя, который обоснованно подозревается в совершении грабежа в отношении 79-летней пенсионерки.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По информации ведомства, злоумышленник ночью выбил окно дома старушки в пгт Арбузинка и влез внутрь.

«Нападающий угрожал 79-летней женщине шампуром и требовал отдать имеющиеся деньги. Бабушка достала все свои сбережения и отдала под угрозами девять тысяч гривен. Злоумышленник скрылся, а потерпевшая, когда пришла в себя от шока, обратилась в полицию», – говорится в сообщении.

«Выяснилось, грабитель так спешил скрыться, что оставил у окна пенсионерки велосипед, который попросил на время у местного жителя. Полицейские так и установили личность нападавшего и узнали, что грабит он эту бабушку уже второй раз. Первый раз – в 2014 году. Тогда при схожих обстоятельствах еще подростком злоумышленник отобрал у нее 15 тысяч гривен, за что отбывал наказание в тюрьме и освободился полгода назад», – добавили в ведомстве.

Через несколько часов полицейские задержали 21-летнего грабителя в Арбузинке. За это время он успел потратить большинство бабушкиных денег: на такси отправился в Первомайск, там за счет потерпевшей развлекался с друзьями, а потом вернулся домой.

«Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 3 ст. 186 УК Украины («Грабеж»). За содеянное задержанному грозит до восьми лет заключения», – резюмировали в полиции.

Напомним, ранее в Арбузинке суд приговорил к шести годам лишения свободы двух мужчин, которые вломились в дом пожилой женщины и избивали ее, чтобы та отдала им деньги.