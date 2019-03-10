В Очакове полиция задержала мужчину, который до смерти избил собутыльника

В понедельник, 4 марта, в селе Каменка Очаковского района местный житель избил до смерти своего товарища во время ссоры.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Выяснилось, что мужчина пришел к соседу, вместе они выпивали алкоголь и на почве чрезмерного количества выпитого спиртного начали ссориться.

Злоумышленник избил 33-летнего домовладельца и пошел домой, а наутро вернулся и увидел, что тот уже мертв, поэтому сообщил о произошедшем в полицию, но не признался, что причастен к смерти соседа. Только рассказал правоохранителям, что несколько раз в ссоре ударил потерпевшего, от чего пострадавший якобы не мог умереть.

Полицейские установили обстоятельства преступления, а эксперты выяснили, что хозяину дома были нанесены тяжелые травмы головы - перелом костей свода черепа.

41-летнего соседа задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины 6 марта. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее на Николаевщине мужчина до смерти забил своего брата-инвалида, потому что не хотел за ним ухаживать.