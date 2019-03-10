На украинско-венгерской границе задержали гражданина Турции с 30 килограммами героина

Более 30 килограммов героина обнаружили пограничники в ходе совместных мероприятий, проведенных с СБУ и ГФС, вчера днем ​​на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Наркотики были обнаружены пограничным нарядом Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Лужанка». Наркокурьер, 35-летний гражданин Турции, перевозил товар в тайнике, оборудованном под задним сиденьем автомобиля «Рено» немецкой регистрации.

«Всего в тайнике найдено 59 брикетов с веществом. По результатам экспресс-анализа установлено, что в брикетах находилось 30 килограмм 750 грамм героина», - сказано в сообщении.

В следственный отдел УСБУ в Закарпатской области направлено сообщение для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Сейчас гражданин Турции вместе с изъятым веществом и транспортным средством задержан сотрудниками УСБУ в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, в Венгрии задержали пешехода, который прошел украинский пункт таможенного контроля «Вилок» и пытался пронести 1,25 килограмма конопли.