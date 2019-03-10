На Николаевщине мужчина из-за громкой музыки ранил своего брата – в ответ отец пострадавшего ударил ножом обидчика сына

Ночью в четверг, 7 марта, в селе Галициново Витовского района во время семейной ссоры ножевые ранения получили два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около в 23:00 в одном из домов двоюродные братья вместе употребляли алкогольные напитки, потом хозяин решил отдохнуть, а гость в это время громко включил музыку. Мужчины из-за этого начали ссориться и входе конфликта домовладелец получил ножевое ранение в бок.

В дом вошел отец потерпевшего и вступился за сына, однако злоумышленник с дракой набросился и на него. Защищаясь, мужчина схватил нож и нанес нападающему ранения в область грудной клетки.

Сейчас братья находятся в больнице. Мужчине, который нанес брату ножевое ранение инкриминируется часть 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и грозит до восьми лет заключения, а отцу пострадавшего - часть 1 статьи 124 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника»), санкция которой предусматривает наказание от общественных работ до ограничения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что ранее жительница Николаевской области во время ссоры тяжело ранила ножом своего мужа.