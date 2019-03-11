Российские «тролли» меняют стратегию вмешательства в выборы США - Bloomberg

Вместо того, чтобы создавать фейковые сообщения для раскола общества, хакеры создают правдоподобные аккаунты для распространения чужого контента. Российское Агентство интернет-исследований, известное как фабрика троллей РФ, меняет стратегию вмешательства в выборы в США в 2020 году.

Об этом сообщает Лига со ссылкой на Bloomberg.

Российские тролли пытаются обойти введенные компаниями Facebook и Twitter меры по поиску и удалению фейкового контента, созданного хакерами для раскола американского общества в ходе президентской кампании 2016 года. Теперь хакеры создают не контент, а генерируют фейковые аккаунты для распространения уже существующих сообщений.

«Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они распространяют контент», - сказал директор по аналитическому анализу в FireEye Inc Джон Хультквист, - Таким образом, он (контент – ПН) не обязательно фейковый, и это дает им возможность прятаться за кого-то другого».

Старший исследователь угроз в Symantec Corp. Кэндид Вуэст говорит, что хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества аккаунтов в соцсетях, которые выглядят, как настоящие с подписчиками и лайками на странице.

Отмечается, что это не новая технология, однако с 2017 по 2018 год специалисты отметили превалирование случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей и переход к созданию массовых подписчиков-площадок.

«Что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов - это кампания по злонамеренному иностранному влиянию, особенно с использованием социальных сетей», - сказал директор ФБР Кристофер Рэй. Он отметил, что такая тенденция будет только расти к 2020 году.

Напомним, специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности ДКИБ СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК.