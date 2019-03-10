В центре Николаева мужчина украл у ребенка мобильный телефон и сбежал – спустя несколько минут его задержали

В воскресенье, 10 марта, в центре Николаева мужчина украл у ребенка мобильный телефон.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Ребенок возрастом 8-9 лет шел по улице возле детского городка «Сказка». В районе пересечения улиц Декабристов и Дунаева к мальчику подошел мужчина приблизительно 30-ти лет, одетый в синюю камуфляжную форму, толкнул ребенка, забрал у него телефон и убежал.

Прохожий, ставший очевидцем этого инцидента, вызвал на место полицию. Патрульные полицейские спустя 5-7 минут на пересечении улиц Пограничная и Декабристов на трамвайной остановке заметили мужчину, который подходил под описание. Во время поверхностного осмотра у него был обнаружен мобильный телефон мальчика.

Злоумышленника задержали, на место выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Новости-Н

Напомним, что ранее патрульные задержали николаевца, который отобрал телефоны у двух детей.