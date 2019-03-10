Полиция разыскивает грабителя, который украл из молитвенного дома в Первомайске ящик для пожертвований

Ночью в субботу, 9 марта, в Первомайске неизвестный ограбил молитвенный дом.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 22:00 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от 59-летней прихожанки молитвенного дома «Луч Надежды», расположенного. Заявительница сообщила, что несколько часов назад неизвестный мужчина проник внутрь их заведения и, высказывая угрозы, применить к ней физическую силу, и похитил ящик для пожертвований и скрылся. Сейчас сумма материального ущерба устанавливается.

Женщина рассказала правоохранителям, что была сильно напугана, поэтому не сразу обратилась в полицию за помощью.

«Приметы злоумышленника: на вид около 40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, смуглый, был одет в демисезонную куртку темного цвета, на голове черная вязаная шапка, на руках черные вязаные варежки», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Первомайского ОП ГУНП в Николаевской области.

Сведения об указанном событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины («Грабеж») и начали расследование. Согласно санкции указанной статьи злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и место его нахождения.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 068-314-2949 и 102.

Напомним, что в Первомайске 17 февраля и из Свято-Варваринского храма украли около 60 единиц церковных наград УПЦ, компьютерную технику, посуду и еду. Позже полиция нашла грабителя.