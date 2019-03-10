На Ровненщине на 11-летнюю девочку напал педофил – ранее его выпустили из тюрьмы за примерное поведение и по «закону Савченко»

В субботу, 9 марта, в селе Здолбунов Ровненской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в растлении несовершеннолетней.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области.

Около 13:30 ранее судимый за половые преступления злоумышленник напал на 11-летнюю девочку и пытался совершить с ней развратные действия

На крик ребенка из квартиры, в коридор выбежала мама девочки, а злоумышленник скрылся. Сотрудники криминальной полиции Здолбуновского отделения полиции благодаря камерам видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за половые преступления в отношении несовершеннолетних 32-летний местный житель.

Его разыскали неподалеку месту жительства и поместили в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Известно, что в 2013 году обвиняемого в трех аналогичных преступлениях приговорили к пяти годам лишения свободы. Тогда правоохранители по результатам обыска в его квартире изъяли личный компьютер, где обнаружили видео порнографического содержания с участием детей.

В 2016 году за примерное поведение и по так называемому закону Савченко злоумышленник вышел на свободу.

В воскресенье, 10 марта, следователи Здолбуновского отделения полиции сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

Напомним, что 22 мая 2017 года в Николаеве пропал ученик 3-го класса, 10-летний мальчик. Утром 23 мая его нашли неподалеку от поселка Горького в Ингульском районе Николаева. 24 мая полиция задержала подозреваемого в похищении школьника Виталия Врубеля. Также подозреваемый заявлял, что якобы «слышит голоса», но не принимает положенные ему лекарства. Позже на судебном заседании Врубель сказал, что стоит на учете у психиатра с 7 лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В конце августа Врубеля направили на прохождение стационарной психологической экспертизы в Херсоне. Позже его признали невменяемым и перевели из СИЗО в психбольницу.