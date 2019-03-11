Николаевская полиция за полтора года не сообщила никому о подозрении в поджоге автомобиля чиновника-«антикоррупционера»

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области продолжает расследование по факту поджога автомобиля чиновника.

Об этом идет речь в ответе на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Как известно, в ночь на 28 сентября 2017 года неизвестный поджог автомобиль директора «антикоррупционного» департамента Николаевского городского совета Андрея Ермолаева «Nissan Qashqai». Также огонь повредил припаркованный рядом автомобиль «Chery». Ермолаев связывает поджог автомобиля со своей работой.

В документе сообщается, что окончательное решение по данному производству еще не принято. За все это время никому не сообщалось о подозрении, а досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в 2017 году случаев поджога автомобилей в Николаеве и области было зафиксировано сразу несколько. Генерал полиции Юрий Мороз, который на тот момент возглавлял Главное управления Нацполиции в Николаевской области, связывал это с давлением на бизнес.