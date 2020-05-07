Фирме, которая занимается ремонтом дорог на Николаевщине, в Полтаве сожгли технику

Гарник Погосян В Полтаве неизвестные сожгли технику «Полтавабудцентр» и в фирме считают, что это из-за их позиции, направленной против коррупции в дорожной отрасли, которая контролируется в Кабмине и в «Укравтодоре».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил директор «Полтавабудцентр» Гарник Погосян.

Сообщение о пожаре техники в «Полтавабудцентр» поступило спасателям 6 мая около 01:30. По информации ГСЧС, пожар был локализован в 1:53, а в 3:15 - ликвидирован. В результате никто не пострадал.

«Огнем уничтожены три дорожных катка, два седельных тягача, экскаваторы, повреждено тентовое покрытие и пластиковые элементы полуприцепа. Спасен один легковой автомобиль, один грузовой автомобиль и два полуприцепа», сообщало тогда ведомство.

В то же время, в фирме «Полтавабудцентр» отмечают, что усматривают в этом попытку давления.

– Считаем, что за этими событиями стоят именно коррупционеры-чиновники вместе со «своими» подрядчиками, которые ещё до объявления тендеров, уже поделили и «распилили» государственные средства, выделяемые на строительство и ремонт дорог, – подчеркнул директор фирмы Гарник Погосян.

По его словам, месяц назад Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на ремонт дорог, но условия выписала так, чтобы другие фирмы не могли создать реальную конкуренцию дорожной компании «Автострада», которую, по словам Погосяна, лоббирует правительство Гройсмана.

– Таким образом, Винницкая служба автодорог отклонила нашу заявку и не допустила наше предприятие «Полтавабудцентр» к участию в тендерах, сославшись на несоответствие нашей компании условиям тендеров. Наша компания, имея огромную практику отмены антиконкурентных условий дорожных тендеров, подала жалобу в АМКУ на незаконные действия Винницкой службы автодорог по недопуску нас к тендерам в Винницкой области. Хочу отметить, что долгое время представители компании «Автострада» пытались уговорить нас, чтоб мы отозвали жалобы, но, учитывая лидерский дух Амирханяна (Араик Амирханян, владелец компании, – ПН), наша компания не отозвала жалобы из АМКУ и таким образом междусобойчик между Винницкой службой автодорог и компанией «Автострада» на некоторое время был нарушен. Понимая что наша компания не отступит в вопросе участия в тендерах на ремонт дорог Винницкой области, представители упомянутой компании через отдельных членов Кабинета Министров, а именно Новака и Гройсмана, начали запускать этот грязный маховик, что якобы компания «Полтавабудцентр» осознано срывает дорожные тендера по всей стране, что мы «пустышка» и что мы – это основная проблема дорожной отрасли, несмотря на то что у нас за 2018-2019 годы подписано договоров на дорожные работы практически по всей стране больше, чем на один миллиард гривен, – заявил директор.

Также, по его словам, недавно возле территории «Полтавабудцентр» собрались около 50 радикально настроенных людей, которые представились гражданской организацией «Традиции и порядок» и требовали не подавать жалобы в АМКУ на антиконкурентные условия отдельных служб автодорог.

– Организовал этих молодых людей по нашей информации некий деятель Максим Шкиль. Обычно этот человек действует через Генеральную прокуратуру Луценко. Через прокуратуру они давили на многие дорожные компании, в том числе «Ростдорстрой». Но, понимая, что власть уходит из-под ног, видимо решили перейти к радикальным действиям. И вот в ночь на 5 мая представители радикального крыла под руководством Шкиля осуществили поджог дорожной техники нашего предприятия «Полтавабудцентр», чем принесли нам ущерб больше чем, на один миллион долларов, – подытожил Гарник Погосян.

Напомним, что ранее, по информации СМИ, в «Укравтодоре» заявили, что строительная компания «Полтавабудцентр» начала ремонт трасс в Николаевской области незаконно и без санкции со стороны Службы автодорог. Также они назвали действия Амирханяна шантажом и откровенным рэкетом, заявив, что он пытается заблокировать «практически каждый второй тендер на проведение ремонта дорог, подавая жалобы в АМКУ на организаторов тендеров», а его обвинили в попытках угрожать руководству «Укравтодора».

После этого в «Укравтодоре» опровергли эту информацию и заявили, что не предоставляли никаких подобных комментариев СМИ.

В начале апреля этого года Араик Амирханян вместе с группой людей спортивного телосложения был задержан полицией в здании САД в Одесской области. По его же словам, САД отказывается закрыть свои долги перед предприятием за выполненный ремонт дорог.