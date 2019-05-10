В ГБР заподозрили, что ядерщики организовали победу фирмы в тендере Южно-Украинской АЭС на два миллиона

Территориальное управление Госбюро расследований в Николаеве расследует уголовное производство относительно служебных лиц Южной инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госинспекции ядерного регулирования и госпредприятия «Энергоатом» за возможную организацию победы фирмы в торгах на сумму более двух миллионов гривен, которые организовывала Южно-Украинская АЭС.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения Заводского районного суда Николаева.

Согласно материалам, чиновники Южной инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госинспекции ядерного регулирования и госпредприятия «Энергоатом» в сговоре организовали и внедрили механизм проведения государственных закупок товаров и услуг с участием фирм с признаками фиктивности, что повлекло тяжкие последствия.

В частности идет речь о закупке в 2018 году Южно-Украинской атомной станцией абразивных элементов. Тогда в торгах победу одержало ООО «Научно-производственное предприятие «Элемент», которое предложило ЮАЭС товар за 2 миллиона 98 тысяч 700 гривен.

Следствие считает, что «Научно-производственное предприятие «Элемент» является фиктивной фирмой. В материалах говорится, что эта фирма при выполнении обязательств по указанному договору о поставке товара для заказчика ГП «Энергоатом» сформировала налоговый кредит от ряда предприятий с признаками фиктивности, что свидетельствует о составлении и выдаче заведомо ложных документов бухгалтерского и налогового учета по имеющимся взаимоотношениям с поставки товара в «Энергоатому». В дальнейшем схема якобы позволила завладеть средствами государственного предприятия в особо крупных размерах.

Действия чиновников следователи ГБР квалифицировали по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Сведения об этом внесли в Единый реестр досудебных решений в начале апреля этого года.

Согласно информации в системе публичных закупок «ProZorro», речь идет о поставке на ЮАЭС более двух тысяч шлифовальных дисков. Для участия в торгах подались еще четыре компании, которые предлагали товар за сумму от 1,1 до 1,049 миллиона гривен, но их предложения отклонили.

«Научно-производственное предприятие «Элемент» зарегистрировано в Днепре, бенефициаром и директором этой фирмы числится Юнак Максим Тарасович.

Напомним, как НАБУ расследывало уголовное производство о растрате 11 миллионов гривен на услуги по ремонту автотрансформатора на Южно-Украинской АЭС.