На Львовщине десятиклассник сообщил о минировании школы – не хотел писать контрольную работу

В среду, 8 мая, во Львовской области десятиклассник сообщил о заминировании школы, в которой учится, потому что не хотел писать контрольную работу.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

Так, около девяти часов утра в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании школы в городе Новый Калинов. Из учебного заведения эвакуировали 545 детей и 60 работников. Правоохранители, обследовав помещение и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Выяснилось, что ложное сообщение о заминировании учебного заведения предоставил 15-летний житель города Новый Калинов – ученик десятого класса «заминированной» школы.

«С целью отвлечь от себя подозрения, парень использовал для совершения правонарушения технические средства и программное обеспечение, а после предоставления уведомления уничтожил мобильный телефон. Однако, несмотря на это, правоохранители в течение нескольких часов установили личность злоумышленника», – прокомментировали в полиции.

Подростка опросили в присутствии его матери. По его словам, в этот день он должен был писать контрольную работу и таким образом пытался избежать этого.

По этому факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее николаевца, который «заминировал» 16 многоэтажек и полицию, по сделке отпустили под условный срок.